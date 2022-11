Les coups de cœur d’À La Conquête de l’Est #12

Ouvert au printemps dernier, le restaurant d’insertion est un vrai lieu social et humain. Considéré comme un ESAT (établissement et service d’aide par le travail), ce restaurant est à l’initiative des Adapei du Territoire de Belfort et du Doubs (Association Pluriel). Il emploie des personnes en situation de handicap mental et psychique. Ils sont formés à tous les postes que peut requérir un restaurant afin d’être le plus polyvalents possible et de prétendre à se rendre dans le monde du travail dit normal.

Ce lieu est sous forme de cafétéria avec des produits aussi locaux que possible, frais, de saison et cuisinés maison. Et c’est vraiment très très bon. Un excellent rapport qualité-prix, idéal pour des déjeuners entre deux réunions ou pour sortir de chez soi. Ils font également des box à emporter dans un contenant réutilisable et écoresponsable. En gros, aucune fausse note pour ce nouveau lieu gourmand et engagé !

> https://lestablesduzeljonxion. fr/