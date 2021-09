Les coups de cœur d’À la conquête de l’Est #1

Je ne sais pas vous, mais moi j’adore les jeux pour leur convivialité et les escape game pour leur complexité. Mille et un jeux, la salle de jeux à Trévenans à tout compris et a fait venir le concept d’escape apéro où vous jouez chez vous tout en vous torturant l’esprit.

Venez chercher une glacière fermée par une chaîne et un cadenas. Ramenez la chez vous et commencez à jouer ! Armez de patience et d’amis, vous allez déchiffrez, chercher, fouiner et résoudre des énigmes pour avoir de quoi passer un super apéro : vin, bière, fromages, charcuteries, chips, bonbons, soft…. Une version sans alcool et végétarienne est possible. Un super moment assuré !

Toutes les infos sur leur site : https://milleetunjeux.com/