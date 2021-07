VMC PECHE

Société par actions simplifiée unipersonnelle

au capital de 4 684 160 euros

Siège social : 12 rue du Général De Gaulle 90120 MORVILLARS

RCS BELFORT 306 678 954



Avis de modifications

Les mandats des membres du Comité de Direction arrivant à échéance, l’associé unique a décidé, en date du 30 juin 2021, de renouveler ceux de Messieurs Cyrille VIELLARD, Stanislas DECASTELNAU, Jean-Philippe NICOLLE et Norbert HEYER mais de ne pas renouveler celui de Monsieur Emmanuel VIELLARD. Comité de Direction : Anciennes mentions : Messieurs Cyrille VIELLARD, Stanislas DE CASTELNAU,Emmanuel VIELLARD, Jean-Philippe NICOLLE et Norbert HEYER Nouvelles mentions : Messieurs Cyrille VIELLARD, Stanislas DE CASTELNAU,Jean-Philippe NICOLLE et Norbert HEYER .

Pour avis