PISCICULTURE BEAUME

Société À Responsabilité Limitée

au capital de 8 000,00 €

Siège social : Lieudit Chayot Route d’Auxelles Bas – RD 13 90330 CHAUX

RCS BELFORT 351 109 111



Suivant décisions de l’associé unique du 28 janvier 2022, l’objet social a été étendu, à compter du 28/01/2022 à l’activité d’élevage de poissons

d’eau douce. En conséquence, l’article 2 des statuts a été modifié comme suit : Ancienne mention : La société a pour objet :

– Négoce de poissons, vente de produits de pisciculture, achat, vente de matériel de pisciculture, prestation de service et transport de poissons,

– la préparation et la transformation de tous poissons, traiteur, ainsi que la préparation de plats à emporter,

– l’organisation de manifestations, salons, foires et expositions .



Nouvelle mention : La société a pour objet :

– Négoce de poissons, vente de produits de pisciculture, achat, vente de matériel de pisciculture, prestation de service et transport de poissons ;

– la préparation et la transformation de tous poissons, traiteur, ainsi que la préparation de plats à emporter ;

– et l’élevage de poissons d’eau douce ;

– l’organisation de manifestations, salons, foires et expositions.

