Par ASSP en date du 04/10/2021, il a été constitué une SASU dénommée :

OPEX CONSEILS

Par ASSP en date du 04/10/2021, il a été constitué une SASU dénommée : Opex Conseils

Siège social : 19 Rue des Rainettes 90160 BESSONCOURT

Capital : 1000 €



Objet social : – le conseil et l’assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines de la conception de méthodes et procédures, de planification, d’organisation, de recherche du rendement, de gestion de projets et de définition de politiques et de stratégies – la réalisation d’audits en vue d’améliorer les performances des organisations publics ou privées – le conseil et l’assistance dans les domaines du recrutement, recherche de profils, prestations, mesure, évaluation de la performance et formation de personnels dans le cadre des besoins de perfectionnement – la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance – et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement. Président : M DERTOP Hakan demeurant 19 Rue des Rainettes 90160 BESSONCOURT élu pour une durée illimitée Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de BELFORT.