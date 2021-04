Par ASSP en date du 15 avril 2021, il a été constitué une SAS dénommée :

BFCJ

Siège social : 3, rue des Alisiers, 90800 Argiesans

Capital : 5000 € Objet social : La Société a pour objet tant en France qu’à l’étranger : Tous types de travaux de construction, de confortation, de réhabilitation et de rénovation (notamment patrimoine existant, rénovation énergie, rénovation santé, etc.) sous quelque forme et par quelque moyen ou procédé que ce soit, sous quelque forme qu’ils se présentent, notamment :

o Maçonnerie, terrassement, forage, plâtrerie, carrelage, charpente, couverture, électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, isolation thermique, isolation phonique, ravalement intérieur, ravalement extérieur, peinture, imperméabilisation des façades, aménagement intérieur ;

o Construction de tout type d’édifice et notamment de pavillon individuel ou immeuble quel que soit le procédé de construction.

Pour réaliser cet objet, la Société pourra :

Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établissements et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels ;

Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d’exploitation en tous pays concernant ces activités ;

Participer, par tous moyens, directement ou indirectement, à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ;

Agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes physiques ou morales, et réaliser, directement ou indirectement, en France ou à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet ;

Prendre, sous toutes formes, par tous moyens, directement ou indirectement, tous intérêts et participations dans toutes sociétés, groupements ou entreprises françaises ou étrangères, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires ;

et Plus généralement, procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter, directement ou indirectement, à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, ou être utiles à l’objet social, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Président : M ROBERT Johan demeurant 626, rue de la Trésorerie 45160 OLIVET élu pour une durée de Indéterminée.

Directeurs Généraux : M THUILLIER Sylvain demeurant 1585, rue de Saint-Martin, 45240 MÉNESTREAU-EN-VILLETTE / M VATIN Olivier demeurant 404, rue de la Haletière, 45240 Marcilly-en-Villette, chacun d’eux élus pour des durées indéterminées.

Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : Les transferts de titres de la société sont soumis à l’agrément de la collectivité des associés.

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS du Territoire de Belfort.