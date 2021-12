BENETEAU CAROLINE SELARL



BENETEAU CAROLINE Société d’exercice libérale à responsabilité limitée à associé unique

Au capital de 1 500 €

Siège social : 14 C Rue de Bellevue 90300 LACHAPELLE SOUS CHAUX



CONSTITUTION SELARL

Avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société d’exercice libérale à responsabilité limitée

Dénomination : BENETEAU CAROLINE

Siège social : 14 C Rue de Bellevue – 90300 LACHAPELLE SOUS CHAUX

Capital : 1 500 € par apport en numéraire



Objet : La société a pour objet : L’exercice de la profession d’Infirmier ; elle ne peut accomplir les actes de cette profession

que par l’intermédiaire de l’un de ses membres ayant qualité pour l’exercer ; Et généralement toutes opérations civiles, mobilières et

immobilières pouvant se rattacher directement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes.

Durée : 99 années Gérance : Madame Caroline BENETEAU, demeurant 14 C Rue de Bellevue – 90300 LACHAPELLE SOUS CHAUX

Immatriculation : RCS BELFORT Pour avis