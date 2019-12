Xzena, chant montant de la musique urbaine

Le flow de Xzena est fluide. Les paroles acérées. Elles sont tendres et profondes. C’est sensible. Quand elle chante, elle est habitée. Elle transpire la sincérité. Si aujourd’hui, on file la filiation avec Diam’s, la rappeuse a aussi servi de modèle à Xzena. « J’ai aimé sa sensibilité. Je me sentais comprise. Ses messages m’ont rassurée. » La petite banlieusarde, pour reprendre l’un des titres de Diam’s, a bousculé l’univers des musiques urbaines, totalement fermé aux femmes à l’époque. Aujourd’hui, même si elles sont rares, c’est possible. Cet été, le clip sorti par Xzena était intitulé Mélanie ; il rendait justement hommage à Diam’s et à son rôle dans la construction de la jeune artiste. Elle aime IAM ou encore Akhenaton. Mais elle aime aussi Jacques Brel ou Édith Piaf. Elle est sensible aux mots. Elle est sensible à l’émotion qui s’en échappe.

Depuis l’été, son producteur raconte, chanson après chanson, l’histoire de Xzena. Ce fut Mélanie, puis Music, qui raconte cet attachement. La prochaine chanson devrait évoquer sa relation avec la province. « J’explique l’étape où j’ai commencé à rapper et comment les gens me voyait. Puis je raconte mon arrivée à Paris », dévoile Xzena, une fan inconditionnelle de la série Plus belle la vie ; elle aimerait même y jouer ! Aujourd’hui, la jeune artiste comprend son rapport à la musique. L’histoire douloureuse. Mais aussi l’exutoire qu’elle représente. Elle sait gérer. « Je joue avec mon art, je m’éclate et je partage », glisse-t-elle avec un long sourire. Léïla est devenue Xzena. Le chant montant de la musique urbaine.