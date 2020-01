Vesoul: il vient en cours d’histoire avec un obus

Un collège de Vesoul a été évacué mardi matin après qu’un élève est arrivé en cours d’histoire avec un obus de mortier, a-t-on appris auprès de la préfecture de Haute-Saône et de la police.

L’incident s’est produit vers 10h, au lycée Jacques-Brel, a indiqué dans un communiqué la préfecture de Haute-Saône.

Lors d’un cours d’histoire, l’élève de 12 ans, a apporté un obus de mortier de 60 mm afin d’illustrer « un cours sur la première Guerre mondiale (qui) avait eu lieu » la veille a expliqué Hélène Hargitai, directrice de cabinet de la préfète de Haute-Saône, sans pouvoir préciser de quand datait la munition.

Le collégien a expliqué aux policiers « avoir découvert (l’obus) dans un champ avec son père il y a un mois », a-t-on appris auprès du commissariat de Vesoul.

« Le professeur a immédiatement prévenu le chef d’établissement, qui a procédé à l’évacuation (du collège) et a alerté les forces de l’ordre », a ajouté la préfecture dans son communiqué. Les 354 élèves ont été évacués et un périmètre de sécurité a été mis en place autour de l’établissement par une douzaine de policiers.

Selon Mme Hargitai, le détonateur de cet obus n’avait pas été percuté. Aussi a-t-il a été placé dans le bureau de la principale, en attendant l’arrivée des démineurs de Colmar qui l’ont récupéré en début d’après-midi. Les cours ont alors pu reprendre normalement, selon Mme Hargitai.