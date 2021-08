Tremplin pour l’emploi : une aide de 7 500 euros par entreprise pour embaucher un bénéficiaire du RSA

La condition pour bénéficier de cette aide : « Il faut que l’entreprise embauche au minimum pour douze mois, au travers d’un contrat initiative emploi, d’un CDD ou alors, et c’est ce qu’on souhaite au maximum, un CDI d’une durée de trente heures minimum par semaine », explique Florian Bouquet.

L’entreprise doit déposer un dossier en ligne et apporter plusieurs justificatifs: la preuve que le salarié est bien bénéficiaire du RSA et le contrat de travail. « Toutes les entreprises, dans l’ensemble des domaines, sont concernées », admet Florian Bouquet.