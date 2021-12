Tremblement de terre près de la frontière franco-suisse pendant la nuit de Noël

Un séisme de 4,1 sur l’échelle de Richter, a été ressenti aux environs de 1 h dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 décembre dans la région de Montbéliard et Belfort, et en Suisse voisine. Il a été suivi de plusieurs petites répliques dans la journée. Selon le site renass.unistra.fr, son épicentre est situé en Suisse, à proximité de Damvant, à un jet de la frontière franco-suisse et à 12 km de Valentigney.

La site de la RTS (Radio-Télé Suisse) indique que « la secousse principale, d’une ampleur plus ressentie depuis 100 ans dans la région, s’est produite à 00h59 à une profondeur de 5,9 kilomètres. Elle a été estimée de degré 3, soit le niveau de danger marqué sur l’échelle de la Confédération qui en compte 5, indique le SED. Le tremblement a été ressenti dans tout le Jura, mais aussi jusqu’à Lausanne, Berne, Lucerne et l’ouest du canton de Zurich. Sur son site internet, le SED a recensé de nombreux témoignages de personnes ayant ressenti la secousse loin à la ronde. Certaines se trouvaient à bien plus de 100 kilomètres de l’épicentre.3. »

De nombreux témoignages ont été recueillis par les médias suisses et français, mais ce séisme ne semble pas avoir provoqué de dégâts importants.

En début de semaine, un séisme de 3,1 a été enregistré dans le haut Doubs ; l’épicentre se trouvait aux Fins.