Transports routiers : les entreprises comtoises souffrent et les infractions se multiplient

Un chauffeur bulgare coûte un peu plus de 15 000euros par an à son employeur, un Français plus de 45 000euros. Le transport international au niveau européen est libéralisé, c’est-à-dire que tout transporteur résidant au sein de l’Union européenne a le droit de réaliser librement un transport de marchandises entre un pays européen et un autre. Par exemple, un transporteur polonais a le droit de réaliser librement un trajet entre l’Allemagne et l’Espagne, même si celui-ci n’a pas de lien avec la Pologne. Cependant, un conducteur polonais coûtant moitié moins cher (ce serait trois fois moins pour un Bulgare) à son employeur qu’un conducteur français, cela introduit de fortes distorsions de concurrence. Ainsi le pavillon français, est très peu présent sur le trafic international, et il a perdu plus de la moitié de ses parts de marché à l’international depuis l’ouverture de l’UE aux pays de l’Est en 2007.