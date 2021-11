Thulay : le maire Philippe Boiteux est décédé subitement

Le petit village de Thulay, 214 habitants, et tout le pays de Montbéliard sont en deuil. Philippe Boiteux, le maire de ce village du plateau de Blamont, est mort subitement ce mercredi 17 novembre. Il était maire depuis 2008 et conseiller communautaire à Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) depuis 2017. « Le Pays de Montbéliard perd un élu proche de ses concitoyens, attaché au développement de sa commune mais aussi à celui de son territoire », a commenté Charles Demouge, président Les Républicains de PMA.

Tous les témoignages louent l’investissement de Philippe Boiteux pour ses administrés. « On aimait tous Philippe, qui nous le rendait bien. Toujours souriant, toujours disponible, ferme dans ses engagements, nous pouvions compter sur lui, comme chacun des habitants de son village pouvait également le faire. Combien de services n’a-t-il pas rendus ? a témoigné Nicolas Pacquot, maire d’Étouvans, avant d’ajouter : Il était de l’avis de tous un élu exemplaire, respecté et un modèle. » Philippe Boiteux était membre du groupe Indépendants et solidaires, à l’agglomération. « C’était un élu engagé au service de sa commune et de ses habitants », raconte pour sa part le maire socialiste d’Audincourt, Martial Bourquin. « C’était un maire totalement dévoué à ses administrés et à son village où il s’appliquait à cultiver le bon vivre et la proximité », confie de son côté le député Frédéric Barbier.