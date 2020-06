L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse décerne des labels « Rivières en bon état ». Ce label valorise les cours d’eau « disposant d’une bonne qualité écologique et les actions des gestionnaires qui ont permis d’assurer ce niveau de qualité́ », indique le Département dans un communiqué de presse. Mardi, deux tronçons, sur deux cours d’eau du Territoire de Belfort, ont reçu ce label : le Rhôme, depuis sa source jusqu’à l’entrée dans la zone de captage de Sermamagny, et le Combois, sur l’ensemble de son linéaire. Un panneau, avec trois poissons bleus, a été installé à Sermamagny, rue d’Évette, sur un pont enjambant le Rhôme. Ils sont récompensés « pour la qualité́ de leurs eaux et leur rôle de réservoir de biodiversité́ de tête de bassin versant », salue Laurent Roy, directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Le label est décerné par un comité interne à l’agence de l’eau.

En 2016, trois tronçons de cours d’eau avaient déjà été labellisés : la Savoureuse, depuis sa source au sommet du ballon d’Alsace, jusqu’au centre de Lepuix ; la Rosemontoise, depuis sa source jusqu’à Rougegoutte ; la Madeleine, depuis sa source jusqu’au centre d’Etueffont. Depuis 2015, l’agence de l’eau a labellisé 76 tronçons de rivière sur l’ensemble de son bassin, dont 5 dans le Territoire de Belfort. « Grâce à ce dispositif, l’Agence de l’eau souhaite permettre aux riverains, promeneurs, pécheurs, d’identifier facilement les rivières qui allient, à la fois, une bonne qualité́ d’eau et un milieu naturel préservé́ », explique le conseil départemental. « Avoir des cours d’eau en bonne santé, c’est un signe de savoir-faire dans la préservation de notre ressource en eau et de notre cadre de vie. C’est un atout pour les habitants et les touristes », apprécient Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, et Marie-Claude Chitry-Clerc, vice-présidente en charge de l’environnement.