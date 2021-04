Territoire de Belfort: 500 nouvelles doses dès le lundi 3 mai

Une dotation supplémentaire de 500 vaccins Pfizer vient d’être allouée au Territoire de Belfort, en plus des doses initialement prévues, annonce la préfecture dans un communiqué ce vendredi 30 avril. « Ce complément va ainsi permettre de vacciner en première injection près de 3 000 personnes la semaine prochaine. Au total sur la semaine du 3 mai, 4 600 injections seront réalisées dans les centres de vaccination », indique la préfecture. « Dans le département, plus de 35 000 personnes ont reçu une première dose, et près de 17 000 sont d’ores et déjà vaccinées. Ainsi, 25% des Terrifortains ont reçu une injection, dont 75% des 75 ans et plus, et 63% des 60 ans et plus. »

Des créneaux sont disponibles : réservation via la plate-forme Doctolib

Les centres de vaccination dans le Territoire de Belfort :

Belfort: gymnase le Phare

Grandvillars: salle polyvalente

Giromagny: ancien siège de la CCVS

Pour ces trois centres, la réservation s’effectue uniquement via la plate-forme Doctolib

En cas de difficulté, un numéro vert national le 0 800 009 110 permet d’obtenir