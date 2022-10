Territoire de Belfort : 3 500 euros d’aide pour les frais de notaire des primo-accédants 

La condition sine qua non de l’aide est d’acheter un bien ayant plus de 15 ans dans le Territoire de Belfort. Le but est que l’acheteur puisse envisager des rénovations thermiques dans des biens vieillissants en usant des aides de type ANAH ou Ma prime rénov.

Il faut, aussi, que les acheteurs n’aient jamais acheté de bien auparavant comme résidence principale (1). Et qu’ils s’engagent à occuper le bien acheté comme résidence principale pour les cinq ans à venir à compter de la signature de l’acte authentique (2). Sans le transformer en local commercial ou professionnel.

Les dossiers, une fois envoyés, seront étudiés par une commission qui vient d’être créée. Et seront traités dans un délai de trois mois. L’aide, elle, sera versée lors de l’acte d’achat définitif. Elle engagera, alors, les acheteurs à fournir au Département pendant cinq ans une copie de l’avis d’imposition sur la taxe foncière, ainsi que des factures d’énergie et autre preuve d’occupation à titre principal. « En cas de non-respect des clauses signées, le Département demandera le remboursement de l’aide versée », précise le conseil départemental.

Les dossiers pourront bientôt être constitués. Questionné sur les délais de mise en place, le Département répond que « dès que la préfecture aura validé les délibérations, les dossiers seront disponibles sur le site internet du Département.» Il faudra donc compter un délai d’environ deux semaines.