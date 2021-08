Territoire de Belfort : affectation de 8 nouveaux véhicules de police et gendarmerie

Le renouvellement s’inscrit dans le cadre du plan France Relance. Plan national engagé fin 2020 par le gouvernement, la mesure s’est traduite dans le Territoire de Belfort par l’arrivée de huit nouveaux véhicules. Pour un coût total d’à peu près 195 000 euros. 2 véhicules ont été destinés à la sécurité publique : 1 véhicule Peugeot 5008 et 1 véhicule Renault Zoé. 6 véhicules Peugeot 5008 ont été siglés Gendarmerie nationale et ont été attribués aux brigades de gendarmerie de Giromagny, Lachapelle sous Rougemont, Belfort, Châtenois-les-Forges, Montreux-Château et Grandvillars.