Professionnels de plus de 55 ans: des rendez-vous dédiés dans les centres de vaccination

Certains professionnels, de 55 ans et plus, considérés comme plus exposés au virus, peuvent désormais se faire vacciner en centre de vaccination grâce à des créneaux dédiés. Les professionnels concernés sont les suivants :

Secteur public:

les professeurs des écoles, collèges, lycées

les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)

les agents au contact des élèves en école, collège, lycée accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH)

les professionnels de la petite enfance (dont les assistants maternels)

les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance

les professionnels de l’hébergement d’urgence

les policiers nationaux et municipaux

les gendarmes

les surveillants pénitentiaires

les douaniers de la branche surveillance

Secteur privé :

Conducteurs de véhicule : conducteurs de bus, de ferry et de navette fluviale, conducteurs et livreurs sur courte distance, conducteurs routiers

Chauffeurs Taxi

Chauffeurs VTC

Contrôleurs des transports publics

Agents d’entretien : agents de nettoyage, agents de ramassage de déchets, agents de centre de tri des déchets

Agents de gardiennage et de sécurité

Commerces d’alimentation : caissiers, employés de libre-service, vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers (chefs d’entreprise inclus)

Professionnels des pompes funèbres

Ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire : salariés des abattoirs, salariés des entreprises de transformation des viandes.

Dans le Territoire de Belfort, la vaccination de ces professionnels s’effectuera à l’Hôpital Nord Franche-Comté avec le vaccin AstraZeneca, indique la préfecture. Les personnes intéressées par ces créneaux dédiés peuvent, dès à présent, prendre rendez-vous directement auprès de l’HNFC par téléphone en composant le 03 84 98 36 90. Ils devront se munir d’une pièce justificative (carte professionnelle, bulletin de salaire…), d’une pièce d’identité ainsi que de leur carte vitale ou d’une attestation de droits. Parallèlement, ces professionnels pourront également faire le choix de se faire vacciner en ville, grâce à la mobilisation des médecins et des pharmaciens. Les plus de 60 ans pourront également accéder à la vaccination en centres de vaccination par Pfizer et Moderna.

Dans le Doubs, les créneaux sont résumés dans ce tableau :