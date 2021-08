Interdiction de manifestation sur la place d’Armes dimanche 15 aout

La place d’Armes accueille terrasses de bars et restaurants, mais aussi en ce moment les animations de la ville « Festiv’été ». Un afflux important est attendu avec le beau temps et avec la tenue d’un office religieux organisé à al cathédrale Saint-Christophe à l’occasion de la fête de l’Assomption. « Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort, a décidé, dans un souci de préserver la sécurité des personnes et des biens, d’interdire, par arrêté préfectoral pris ce jour, toute manifestation organisée place d’Armes le dimanche 15 août », annonce le communiqué.