Héricourt : au centre Brétegnier, les patients apprennent à ne plus chuter en jouant

Ce jeu « thérapeutique », comme le nomme Marion Bitsch, ergothérapeute, sert à animer les ateliers de prévention auprès de patients qui ont subi une hospitalisation suite à une chute et entraînant une rééducation spécialisée, ou après de personnes âgées dans le besoin. Pendant le jeu, on rit. On partage nos anecdotes. Pascal, l’un des patients en hospitalisation de jour et en rééducation après un accident cardio-vasculaire explique son astuce (ou plutôt son application) pour ne plus oublier ses médicaments. Il nous explique que l’application émet un rappel sonore à l’heure de la prise des médicaments. Ding dong : quand c’est l’heure, une voix de femme, « sa blonde », comme il l’appelle, lui rappelle qu’il ne doit pas les oublier. Cinq minutes plus tard, nouveau fou-rire lorsque Pascal veut faire une démonstration de « comment bien se relever après une chute », avec l’ergothérapeute, Marion, comme cobaye. Les patients réapprennent les numéros d’urgence aussi, au cas où. Comme le 115 : le numéro trop peu connu pour les personnes sourdes et malentendantes. A chaque bonne réponse, l’équipe gagne un jeton de certification. Celle qui en a le plus, à la fin, a gagné. Un moment de partage, dans un premier temps. Mais de la pédagogie, surtout, qui permet de rappeler les bons gestes : comment adapter sa salle de bain (rampe, tapis antidérapant et plat), comment ne pas chuter la nuit quand on va au petit coin, comment adapter ses aménagements dans la cuisine pour ne pas avoir à monter sur une chaise pour attraper des ustensiles. Un moment de convivialité simple, qui permet à tous de rire un bon coup et revoir ces basiques en terme de sécurité et premier secours.