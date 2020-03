Covid-19: le Président restreint les déplacements pour tenter d’endiguer l’épidémie

https://letrois.info/actualites/rottner-lhopital-de-campagne-des-armees-va-faire-du-bien/Durant toute la journée, Emmanuel Macron a multiplié les consultations, notamment pour construire un consensus politique sur ces mesures exceptionnelles et pour éteindre les critiques, encore limitées, sur la gestion de la crise par l’exécutif. Il a ainsi présidé un déjeuner de travail « en format conseil de Défense » réunissant les principaux acteurs de la gestion de la crise. Il a ensuite reçu les présidents du Sénat Gérard Larcher et de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, et s’est entretenu au téléphone avec ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy. Parmi d’autres mesures sanitaires spectaculaires, il a annoncé lundi soir qu’un hôpital de campagne du service de santé des armées serait déployé « dans les jours à venir en Alsace », et que des masques seraient distribués dès mardi aux soignants des 25 départements les plus touchés. Il s’est aussi porté au chevet de l’économie, avec une garantie des prêts bancaires accordés aux entreprises à hauteur de 300 milliards d’euros, ainsi qu’un « dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien ou report d’échéances bancaires et de garanties de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques ». Les loyers et les factures d’eau, de gaz et d’électricité « devront être suspendus » pour les plus petites entreprises qui rencontrent « des difficultés », a-t-il également annoncé. Ces entreprises n’auront « rien à débourser ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales », a-t-il ajouté, en annonçant qu’un fonds de solidarité « pour les entrepreneurs, commerçants, artisans » serait créé et « abondé par l’État ».

La Bourse de Paris a connu une nouvelle débâcle en chutant de 5,75% alors que les places mondiales sont toujours en pleine tempête et que Bruxelles attend désormais une récession pour 2020. Face à l’inquiétude des Français, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a assuré qu’il n’y aurait « pas de pénurie », tout en leur demandant de ne pas multiplier les achats de précaution. Mais en Alsace par exemple, une des régions les plus touchées, des grandes surfaces ont été prises avec de longues files de chariots devant les entrées. Également sur le plan pratique, de nombreux parents ont fait état, au premier jour de fermeture des écoles, de difficultés pour se connecter aux sites officiels en ligne destinés à faire la classe à la maison.