Belfort : La Cité de l’emploi soutient les jeunes sortis des radars

Après avoir assisté à une première table ronde avec les jeunes bénéficiaires de formations pour se rediriger vers l’emploi, Nadia Hai a rencontré les acteurs du projet de formation « gros-œuvre », né d’un partenariat entre la Cité de l’emploi, l’AFPA, la CAPEB, ARIQ BTP et d’autres entreprises et structures d’insertion. Un dispositif qui vise à construire des ponts entre les demandeurs d’emplois et les offres. Le secteur du BTP est « particulièrement en tension », explique Francis Voelin, président de la CAPEB. « Et pourtant, on peine à trouver des jeunes », ajoute-t-il.

Le partenariat entre tous ces acteurs a permis de mener un projet de formation « découverte ». 8 jeunes ont découvert pendant 16 semaines, de mai à septembre, les différents métiers du BTP. Entre formations intensives et périodes d’immersion. La Cité de l’emploi a permis de faire le lien entre les jeunes, parfois mal informés sur les possibilités d’emplois qui sont possibles, et les entreprises, en mal de salariés. La ministre le déplore : « Il y a un vrai manque de relais malgré tout ce qui est mis en place. La mise en place de ponts doit encore s’intensifier pour permettre aux jeunes de QPV de comprendre les solutions qui s’offrent à eux. Il faut plus de promotion de la part des missions locales et de pôle emploi. »