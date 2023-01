Sochaux : l’industrie du futur se dessine au Mattern Lab

Le Matern lab est un lieu pour se rencontrer, échanger, débattre, innover et tester avec, qui plus est, un accès privilégié à un environnement industriel de premier plan, l’usine Stellantis de Sochaux, qui pourrait devenir un terrain d’essais. Et dans cet espace de 5 000 m2, tout est pensé pour susciter les idées : les salles de cours adoptent des pédagogies innovantes ; des outils d’animation de l’innovation facilitent les réflexions ; des salariés du Mattern Lab accompagnent les curieux et animent la communauté. Le Mattern lab doit permettre aux entreprises « de chasser en meute », estime le président, finalement, Jean-Charles Lefebvre. On pourrait même imaginer des investissements collectifs pour ces entreprises qui voudraient tester des technologies, à l’image des coopératives agricoles, qui mutualisent l’achat de matériel. Des projets sont aussi sur la table avec Ideis, pour l’insertion professionnelle. Une manière de dépoussiérer l’image de l’industrie et de susciter des vocations.

Et dès le mois de février, le Mattern lab disposera d’un Fab lab, ouvert aux entreprises et aux particuliers. « Nous mettons à disposition des machines de prototypage », indique Pierre Laipe, l’animateur de ce lieu. À disposition, des imprimantes 3D, des postes à souder, une fraiseuse à commande numérique, une découpe laser ; et l’utilisation des machines est à un coût modéré. Autant de machines qui permettent de façonner, sur différentes matières, son idée. Pierre Laipe accompagnera les inventeurs dans la prise en main des machines, dans une démarche de faire soi-même.

Ce jeudi soir, une première soirée de lancement est organisée, dès 17 h. « Nous allons expliquer ce qu’est l’industrie 4.0 », détaille notamment Christian Arguelles, l’heureux directeur du lieu. Une soixantaine d’entreprises compte y participer. D’autres soirées vont suivre. Car l’enjeu n’est pas ce qu’il y a aujourd’hui. Mais « tout ce qui va se faire après », replace le président du Mattern Lab, Jean-Charles Lefebvre. Un nouveau monde à créer.