Sochaux : Cœur paysan installe un drive avant un magasin de produits locaux

Côté produits, on trouve de la cancoillotte, du café, du thé, du fromage et autres produits laitiers, du miel, de la viande, des pâtes, de la spiruline, de la farine ou encore des escargots. « Après des mois de réflexion, de réunions, de concertations, notre magasin prend forme même s’il n’est que virtuel pour l’instant, apprécie Sylvie Daval, présidente des Producteurs réunis francs-comtois, qui porte ce magasin. Nous allons enfin pourvoir être en face de nos clients et leur faire découvrir le fruit de notre travail quotidien. »