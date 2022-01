SNCF Réseau investit 3,4 millions d’euros dans le nord Franche-Comté

2 507 km de lignes de chemin de fer sont exploitées en Bourgogne-Franche-Comté, sur un réseau ferré total de 3 076 kilomètres. En 2022, SNCF Réseau investit 307 millions d’euros – dont 123 millions d’euros sont co-financés – dans des travaux de modernisation des infrastructures. Cela complète les 100 millions d’euros investis chaque année dans l’entretien quotidien.

Dans cette enveloppe, 130 millions d’euros sont destinés à la sécurité des circulation, 144 millions d’euros à l’amélioration de la régularité des trains et 5 millions d’euros sont investis dans les nouvelles fonctionnalités du réseau. Du 1er mai au 10 juillet, SNCF Réseau assure une modernisation de voie à la gare de Belfort, pour un montant de 1,9 million d’euros. Les travaux seront menés du 1er août au 28 novembre, selon le programme de SNCF Réseau. Ces travaux vise à « assurer les circulations ferroviaires en toute sécurité, des travaux d’entretien et de rénovation de la voie ferrée sont programmés et réalisés régulièrement », indique SNCF Réseau. « Les conditions climatiques, les circulations, le tonnage des trains, la fréquence de passage et la vitesse déforment les rails et le ballast avec le temps. On retire alors les rails, les traverses et le ballast usagés pour les remplacer par des éléments neufs », détaille le dossier de presse.