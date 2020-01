Ski nordique : avec le réchauffement climatique, un sport, une économie, une culture en danger ?

« Dans 20 ans il n’y a plus rien. » En marge des Jeux olympiques de la jeunesse, des écoliers s’initient au ski de fond sur une petite pente glacée entouré de conifères du domaine des Tuffes. L’organisateur, Hervé Lamy, sait

comme tout le monde dans le massif à basse altitude du Jura (sommet à 1 720 m) que l’or blanc est condamné d’ici à quelques dizaines d’années. « On va essayer de faire durer, mais on est lucides, raconte à l’AFP ce responsable de formation au centre national de ski nordique et de moyenne montagne (CNSNMM). Les jeunes professeurs de ski ne pourront plus vivre pendant 20 ou 30 ans de cette seule activité en hiver. Ils doivent se diversifier et passer leur diplôme en VTT, de maître-nageur, etc. »