Rottner : l’hôpital de campagne des armées « va faire du bien »

« On ne connaît pas la montée en charge des patients », souligne-t-il, alors que, selon lui, « 200 patients supplémentaires » se sont présentés en 24 heures dans les hôpitaux du Haut-Rhin. Faisant lui-même des vacations à la régulation du Samu, il se félicite d’un « élan de solidarité » dans « un hôpital qui s’est mis en ordre de bataille pour accueillir cette urgence médicale qu’est le Covid ». Pour autant, souligne-t-il, le Haut-Rhin, « foyer initial de ce cluster alsacien », rencontre toujours de « grandes difficultés ». « Apporter une aide supplémentaire à l’Alsace, c’est aussi peut-être permettre de freiner l’épidémie », fait-il ainsi valoir, se disant « inquiet parce que l’on a des équipes médicales fatiguées et parce que plus que jamais les cas se multiplient chez nous ».

« La situation alsacienne est une situation d’exception » et les mesures annoncées lundi soir par le président Macron sont « nécessaires et indispensables », insiste-t-il. « Aujourd’hui, on a près de 200 lits dans nos unités dédiées aux malades Covid » mais « quand on ouvrait une unité le matin, le soir, elle était pleine », confie-t-il encore. Ainsi, dimanche, « onze transferts » de malades en réanimation ont été effectué vers des hôpitaux à Belfort ou Nancy.