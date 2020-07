Reprise de Bombardier: le patron d’Alstom attend « avec confiance » la décision de Bruxelles

Henri Poupart-Lafarge a affirmé qu’il n’y aurait « pas de casse » sociale dans le cadre de cette fusion. « Le rapprochement s’inscrit dans une dynamique positive. Le carnet de commandes de Bombardier a plus de 30 milliards, notre carnet de commande est à plus de 40 milliards. Nous avons l’un et l’autre de nombreux contrats à exécuter. Nous aurons besoin de tout le monde », a-t-il dit.

Pour convaincre la Commission européenne, gardienne de la concurrence en Europe, Alstom a proposé plusieurs mesures, notamment la cession des trains Coradia Polyvalent produits par Alstom pour le marché français – appelés Regiolis par la SNCF – ainsi que son site de production de Reichshoffen, situé en Alsace.

Ce projet a suscité une vive inquiétude parmi les salariés de l’usine. Le patron d’Alstom assure que leur activité ne sera pas menacée. « Nous allons faire en sorte que le repreneur de ce site donne un avenir positif à tous les salariés de Reichshoffen », a-t-il promis. « C’est logique. Quelqu’un qui va racheter le site de Reichshoffen, c’est pour en faire sa porte d’entrée pour le marché français et autour, ce n’est pas pour le détruire », a encore affirmé Henri Poupart-Lafarge.

« Nous avons des marques d’intérêt d’un certain nombre d’acteurs ferroviaires », a-t-il dit, interrogé sur des repreneurs potentiels. « Je suis très confiant que nous allons trouver un repreneur qui puisse donner à tous les salariés de Reichshoffen l’avenir qu’ils méritent ».