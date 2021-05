Rencontres et racines : la billetterie du Variant R&R est ouverte à Audincourt

En 2020, la 31e édition de Rencontres et Racines a été annulée à cause de la crise sanitaire. Rebelote en 2021, à la suite des annonces du Gouvernement, empêchant la tenue des évènements regroupant plus de 5 000 spectateurs ; le festival audincourtois était initialement prévu les 25, 26 et 27 juin. La Ville a quand même décidé d’organiser un rendez-vous musical : Le Variant R&R. C’est promesse tenue. Ce lundi, la ville d’Audincourt a publié sur son compte Facebook la programmation détaillée et le lien vers la billetterie (lire par ailleurs). Le festival se tiendra dans le parc de la bibliothèque à Audincourt, les week-ends du 3 et 10 juillet. Deux formats sont possibles : la version classique, debout, ou la version terrasses, assis à six autour d’une table.