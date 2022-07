« Recréer du lien entre les commerçants et avec les Belfortains »

L’association était clairement en perte de vitesse ces dernières années et la crise sanitaire n’a fait qu’accélérer le phénomène. La nouvelle veut y remédier et « contribuer à l’animation commerciale de Belfort », indique Yvan Reboul, pour surtout « fédérer » les commerçants et « faire venir les clients dans les commerces », glisse Nicolas Marseilles, vice-président, gérant de la boutique de jeux Agartha, rue des Capucins.