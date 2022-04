Présidentielle : en Alsace, le sprint final pour la propagande électorale

Parfois, en fonction de la qualité du papier ou de l’impression, les documents passent mal : quelques caisses de papiers froissés, la « gâche », témoignent de ces « bourrages ». « Il y a environ 5% de déchets » mais les imprimeurs livrent plus de stocks en prévision, explique Olivier Tschirhart. À l’atelier impression, Alain Henry dépose sur un tapis des enveloppes estampillées « Ministère de l’Intérieur – Urgent » : la machine va y imprimer les noms et adresses des électeurs.

« On charge les enveloppes, on vérifie qu’elles sont conformes. On les aligne pour qu’il n’y ait pas de dysfonctionnements », détaille cet intérimaire de 66 ans. Après les « couacs » observés l’an passé lors des élections régionales et départementales, c’est La Poste qui a récupéré la distribution de la propagande électorale. De nombreux électeurs n’avaient reçu aucun document et l’Etat, invoquant des « dysfonctionnements inacceptables », avait résilié le marché avec la société Adrexo, chargée depuis 2020 d’une partie de la distribution.

Les entreprises comme 3ma ne s’occupaient pas de distribuer la propagande électorale et n’étaient donc pas responsables de ce raté, rappelle Olivier Tschirhart. Malgré tout, « nous avons donné des assurances » et « nous nous sommes organisés (…) L’élection présidentielle est une opération lourde » qui « demande précision » et « suivi » : « c’est le scrutin le plus important parce qu’il emmène le reste ».