Porrentruy : des travaux permettent de découvrir une voie romaine

Le tronçon découvert mesure 65 mètres de long et la voie est large de 3,4 mètres. Il est bien « conservé », note le communiqué. Cette partie semble plus étroite que d’autres portions de cette voie, découvertes par ailleurs. « Les portions retrouvées au début des années nonante (1990) à Porrentruy, Sous Hermont, à Alle, Pré Monsieur et à Alle Noir Bois étaient quant à elles larges de 6,50 à 6,70 mètres, rappelle le communiqué, avant d’expliquer : Cela s’explique par la configuration difficile du terrain, dans une pente et en bordure de talus. Son tracé est lui-même légèrement en pente et en légère incurvation. »