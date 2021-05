Départementales : Eric Parrot et Fatima Mammar, candidats de la gauche dans le canton de Giromagny

C’est dans les 22 communes que composent le canton de Giromagny qu’Éric Parrot, retraité de l’entreprise GRDF, et Fatima Mammar, professeure des écoles, présentent leurs candidatures pour les prochaines élections départementales. Ils sont les visages d’une nouvelle dynamique de gauche, une liste unie, le mouvement ERES, énergie républicaine écologique et sociale. Accompagnées de leurs suppléants, Hélène Chevrolet et Eric Oternaud, le binôme a pour projet de relocaliser l’économie et favoriser l’aménagement territorial. “Nous agirons pour soutenir et consolider des politiques publiques cohérentes, pour soutenir nos producteurs, nos commerçants, nos artisans et favoriser le tourisme vert”, expliquent les candidats. Ils sont d’ailleurs soutenus par les élus sortants, Guy Miclo et Sylvie Ringenbach, représentants Divers Gauche aux élections départementales de 2015. Ils avaient remporté l’élection, comptabilisant 2 511 voix contre 2 453 à leurs adversaires, le binôme mené par Didier Vallverdu, de nouveau candidat.