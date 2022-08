Plus de 1 000 hectares partis en fumée dans le Jura

Plus de 1 050 hectares de forêts ont été réduits en cendres dans le Jura cette semaine, une situation « inédite » pour les pompiers auxquels l’arrivée de précipitations dimanche a accordé un « répit », selon la préfecture. « C’est historique », selon les autorités qui parlent d’incendies à « l’envergure inédite ». Au total quatre feux ont noirci les massifs de la Petite Montagne du Jura, au sud-est du département, les deux encore en progression dimanche matin étant ayant été finalement fixés l’après-midi.

Le plus important, qui a débuté mardi, a ravagé depuis quelque 700 hectares dans le secteur de Vescles et Cernon, et a été déclaré « fixé » dimanche après-midi, notamment grâce « à un premier épisode pluvieux » et aux largages de produits retardants par un avion Dash, d’après la préfecture.

Une situation en nette « amélioration », alors que dimanche matin, les autorités alertaient sur « un risque de propagation de plusieurs centaines d’hectares ».

Non loin de là, un autre incendie qui s’est déclaré samedi à hauteur de la commune de Montlainsia et a consumé 200 hectares de forêts, n’a lui aussi plus grignoté de terrain dimanche. Les précipitations font cependant craindre des glissements de terrain sur les secteurs carbonisés, un hameau ayant été évacué par précaution à Menouille après une expertise réalisée en urgence par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).