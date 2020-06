Pierre Moscovici, le social-démocrate qui n’en finit pas de rebondir politiquement

Agé de 62 ans et père d’un jeune enfant, le commissaire européen aux Affaires économiques avait donc terminé son mandat le 30 novembre dernier sans poste en vue. Comme tout ancien élève de l’ENA en quête de point de chute, il avait repris le chemin du corps qu’il avait intégré en 1984, la Cour des comptes, comme simple « conseiller-maître ». Mais il n’a certainement jamais eu l’intention de finir sa longue carrière politique en cirant les bancs.

Ce Parisien pur jus, qui n’a pas son permis et qui fréquente volontiers le Café de Flore, a paradoxalement fait ses armes électorales en terre ouvrière et automobile. Pierre Moscovici, a en effet été parachuté dans le pays de Montbéliard en 1994 pour des élections cantonales sur les terres de Peugeot, et de l’usine historique de Sochaux. Il a aussi été député du Doubs, mais n’est jamais parvenu à conquérir la mairie de Montbéliard. Il a présidé Pays de Montbéliard Agglomération de 2008 à 2012.

Il a également été député européen, et deux fois ministre: des Affaires européennes sous Lionel Jospin, puis patron de Bercy au début du mandat de François Hollande, dans deux gouvernements successifs de Jean-Marc Ayrault.

Fils d’un couple de grands intellectuels juifs venus d’Europe de l’Est – son père, le psychosociologue Serge Moscovici, a marqué la pensée de l’écologie politique tandis que sa mère, Marie Bromberg, a été une psychanalyste de renom – Pierre Moscovici a, dans sa jeunesse, flirté avec le trotskysme. Il revendique désormais, et depuis de longues années, un positionnement social-démocrate.

Entré au parti socialiste en 1984, et ensuite fidèle parmi les fidèles de Dominique Strauss-Kahn, il a rebondi au sein de l’équipe de campagne de François Hollande après que son mentor a été balayé en 2011 par un scandale sexuel.

Pierre Moscovici peut aujourd’hui compter sur des contacts dans le premier cercle d’Emmanuel Macron. Alexis Kohler, bras droit du président, a ainsi été son directeur de cabinet adjoint à Bercy.

Cette fois, c’est donc au poste de Premier président de la Cour des comptes que Pierre Moscovici revient dans le jeu, après plusieurs mois d’attente et de spéculation, son prédécesseur Didier Migaud ayant lâché les rênes il y a déjà six mois pour diriger la Haute Autorité pour la transparence de la vie

publique.