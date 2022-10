Pierre-Jérôme Collard : « Le Tour de France récompense l’engagement de la ville en faveur du vélo »

Tout le monde ne peut pas faire de compétition, c’est sûr. Mais la compétition et le sport de haut niveau sont là pour faire briller les yeux des enfants. C’est souvent ce qui incite les gens à se mettre à une pratique sportive. La compétition a valeur d’exemple, et c’est important de le promouvoir. Nous avons d’ailleurs mis en place un accompagnement des sportifs de haut niveau pour qu’ils puissent rester dans nos clubs.

Et puis, il y a la mise en place de l’accueil de grands événements internationaux comme le Tour de France qu’on a eu deux fois depuis 2014. Mais il y a eu aussi l’accueil de l’équipe de France de volley féminin. Et l’accueil des champions olympiques de volley qui était à Belfort l’année dernière. L’idée autour de tout cela est de montrer aux jeunes belfortaines et belfortains qu’au travers du sport, on peut s’émanciper et progresser.