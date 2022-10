Philippe Dessouliers : « À l’école, j’avais horreur des dictées »

« Une dictée, il faut réfléchir à plein de choses », explique-t-il. Passant de l’orthographe, à la grammaire, au double sens des mots, aux mots composés ou encore à l’orthotypographie. Faut-il lire beaucoup pour réussir les dictées ? Il réfléchit. Lui ne l’a pas fait. « La lecture, je ne la pratique que pendant l’été. Et encore, souvent, des lectures en anglais. C’est une langue que j’adore. Qui fait encore plus rêver, qui a encore plus de subtilité.» Il conseille l’écrivain Guy Gavriel Kay, qui manie l’art de la fantaisie, sur fond historique. Par contre, il se rappelle avoir toujours procédé de manière rationnelle, avec un esprit mathématique. « Quand je ne retenais pas les mots, par exemple, j’avais des moyens mnémotechniques. Parfois un peu tordus, mais qui fonctionnaient pour moi.»

Pour la dictée de dimanche, il y aura trois niveaux de difficulté, avec trois paragraphes (junior, amateur, confirmé). Le but : s’amuser. « Quand j’ai commencé, je faisais 8, 10 fautes. Mais ce n’est pas ça qu’il faut retenir. Il faut venir, aussi, pour apprendre et retenir de nouvelles choses.» C’est le fin mot du passionné, qui sort, d’ailleurs, un recueil de dictée avec commentaires sur les Fables de la Fontaine en janvier. Un nouvel aboutissement dans cette passion, qu’il nourrit chaque semaine dans le club d’orthographe Belf’ortho.