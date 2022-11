Nord Franche-Comté : qu’ont voté les députés sur la constitutionnalisation du droit à l’avortement ?

Emeric Salmon, député de la 2e circonscription de Haute-Saône est l’un des deux députés du Rassemblement National dans le nord Franche-Comté a avoir voté contre l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution. Par téléphone, le député de la 2e circonscription de Haute-Saône commente : « Ce n’est pas un sujet. Personne en France ne remet en cause le droit à l’avortement.» Pour le député, la volonté de constitutionnaliser le droit à l’avortement naît des craintes face à la Cour suprême en Amérique, ou encore aux décisions prises en Hongrie. Mais « en France, aucun mouvement politique ne menace ce droit.» Selon son analyse, « si les femmes ont des difficultés à avorter actuellement, c’est à cause du système médical et des politiques ultra-libérales d’Emmanuel Macron.»

La seconde députée à avoir votée contre est Géraldine Grangier, député de la 4e circonscription du Doubs. Son vote a fait réagir le groupe Indépendants et Solidaires, de Pays de Montbéliard Agglomération qui lui reproche ce vote. « L’ancienne assistante sociale – comme elle se complait à se présenter – est bien obligée d’avouer les limites de son engagement au service des femmes et des familles », ont-ils écrit dans un communiqué partagé ce vendredi soir. Martial Bourquin, maire PS d’Audincourt, a aussi publié un communiqué ce vendredi matin en affirmant : « Ne nous y trompons pas : la députée RN de la 4e circonscription du Doubs a bien les réflexes et l’idéologie qui caractérise l’extrême droite.» Il s’interroge sur ce vote, rappelant une nouvelle fois son ancien métier d’assistante sociale. « Oublie-t-elle qu’une femme meurt toutes les 9 minutes, dans le monde, à cause d’un avortement clandestin ? »

Contactée à ce sujet par téléphone, Géraldine Grangier est très remontée contre ceux qui remettent en cause son vote. « On ne remet pas en cause le vote d’un parlementaire.» Quant à la raison du contre, elle tient le même discours qu’Emeric Salmon. Non, elle n’est pas contre l’avortement. « Je suis une femme et j’ai quatre filles qui auront peut-être besoin d’y recourir. En aucun cas, je ne suis contre. Il n’y a pas de zone d’ombre là-dessus.» Elle revient sur sa fonction d’assistante sociale, qui l’a amené à accompagner « des dizaines de femmes » dans ce cadre. Si elle a voté contre, c’est parce qu’en France, le droit à l’avortement n’est pas menacé. Mais aussi parce que « la constitutionnalisation ne protège pas assez bien la loi Veil. Si cela avait été le cas, j’aurais voté pour », explique-t-elle. Elle estime que le débat a été pressé et qu’il n’a pas été assez travaillé;

Selon elle, ce débat n’avait pas sa place à l’Assemblée pour le moment. « Les Français n’en ont rien à faire de la constitutionnalisation du droit à l’avortement », s’énerve-t-elle, estimant que ce débat a empêché d’autres débats plus importants tels que le pouvoir d’achat. Aussi, un débat comme celui-là, « devrait être réglé selon un référendum ». « La Nupes a tendu un piège en cherchant à diviser la population », conclut-elle, très remontée contre ceux qui cherchent à « créer des amalgames.» Elle, et Emeric Salmon, font partie des 23 députés RN sur 89 qui ont voté contre.