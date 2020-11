Montbéliard : un adolescent mis en examen pour « provocation à un acte de terrorisme »

Selon France Bleu Belfort-Montbéliard, le jeune, qui aurait aussi visionné une vidéo de décapitation, a nié lors de sa garde à vue avoir voulu commettre un attentat. Il n’y avait « rien d’inquiétant dans son discours », qui paraît plutôt « lisse » et « compatible avec la République », selon le parquet. « On a un profil qui n’est pas du tout compatible avec ce genre de propos » et des investigations complémentaires vont donc avoir lieu pour déterminer les raisons qui ont pu le pousser à mettre ce message en ligne, a-t-on ajouté.

L’adolescent aurait également visionné « par curiosité » une vidéo de décapitation et « le matériel informatique saisi à son domicile doit notamment faire l’objet d’un examen plus approfondi », selon France Bleu Belfort-Montbéliard.