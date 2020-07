Montbéliard : le pays Comtois à l’honneur des Lumières de Noël

En 2019, Les Lumières de Noël ont accueilli 500 000 visiteurs. Un chiffre obtenu grâce à l’étude Flux vision tourisme qui calcule le nombre de visiteurs grâce aux téléphone portable. Cela représente une hausse de 16 % par rapport à 2018 (430 000 visiteurs). Le pic des Lumières de Noël a été atteint en 2016 avec 570 000 visiteurs. Les journées les plus fréquentées étaient celles des 21 et 23 décembre et celle du 30 novembre. Les principaux départements d’origine des visiteurs sont le Territoire de Belfort, la Haute-Saône et le Haut-Rhin, qui ne manque pourtant pas de propositions de marché de Noël. Chez les étrangers, on observe de nombreux Suisses, des Allemands, des Espagnols mais aussi des Chinois. Des visiteurs étrangers qui devraient être moins nombreux cette année.