Montbéliard : la Ville vend l’ancienne sous-préfecture pour y faire des logements de standing

En octobre 2018, la Ville de Montbéliard a acheté l’ancienne sous-préfecture de la cité des Princes au Département du Doubs, qui était propriétaire des lieux. Le montant de la transaction s‘était élevé à 680 000 euros. La municipalité « voyait là l’opportunité de développer l’offre de logements dans le cadre du programme Action Cœur de Ville », indique-t-elle.

La mairie a lancé un appel à projet en mai 2021, pour sa restauration. Le projet devait répondre aux exigences suivantes : la qualité environnementale de la rénovation ; l’obligation de préservation du caractère patrimonial de l’immeuble et en particulier de son esprit « hôtel particulier » ; la réalisation du projet dans les trois années suivants la vente ; une opération d’habitat en accession à la propriété ou en locatif privé ; la réalisation d’appartements T3 et plus dans l’objectif d’accueillir des familles ; l’affectation du rez-de-chaussée à l’habitat ou au tertiaire.

la Ville a retenu l’offre de la société Welcome Habitat, basée à Seloncourt. « Situé en plein cœur du Site Patrimonial Remarquable, le projet a fait l’objet d’un accompagnement par l’architecte des bâtiments de France. Il s’articule autour de l’aménagement d’une dizaine d’appartements de type T3 à T4 très qualitatifs, avec une majorité de logements traversants, des espaces extérieurs pour la majorité d’entre eux et un ascenseur. La façade en front de rue sera conservée et les extérieurs aménagés. Les travaux seront attribués de préférence à des entreprises locales », détaille la municipalité dans sa présentation. Elle revend le bien pour 510 000 euros, « tenant compte des contraintes du cahier des charges et de la conversion du bâtiment en immeuble de logements ». Ce prix est fixé à la suite d’une estimation, « à rebours », de France domaines.