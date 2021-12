Montbéliard : des arbres plantés sur la parcelle de l’ancien garage Vujovic en entrée de ville

« Le dérèglement climatique est là et il faut rapidement mettre en œuvre des mesures susceptibles d’en atténuer les effets, notamment lors des pics de chaleur à la belle saison. La plantation de nouveaux arbres fait partie de ces mesures qui permettent à la fois d’embellir le cadre de vie et de limiter les coups de chaud par leur ombrage », indique la municipalité de Montbéliard dans un communiqué de presse. « La présence d’arbres en ville est vitale. Ils jouent un rôle thermorégulateur indiscutable. (…) Ils contribuent au développement de la biodiversité, captent les rejets de dioxyde de carbone et les polluants de l’air produits localement, et rejettent de l’oxygène. Ils facilitent l’infiltration des eaux pluviales par leur réseau racinaire », détaille la municipalité.

C’est dans cette dynamique qu’elle a planté 35 arbres sur la parcelle de l’ancien garage Vujovic, située au croisement de la rue Gambetta et de l’avenue des Alliés. C’est « un lieu idéal pour planter des arbres puisqu’elle est située en entrée de ville, sur axe très fréquenté, et accolée à une école maternelle », relève la mairie. Initialement, la parcelle devait accueillir un programme immobilier. « Il est apparu assez rapidement qu’elle pouvait remplir une autre fonction en faveur de l’environnement et du développement durable. Laissée en jachère pendant quelques années, elle a été, ces deux dernières années, plantée en prairie fleurie avant de recevoir les arbres dont on parle aujourd’hui », détaille le communiqué de presse.

Parmi ces 35 arbres, on trouve des érables à feuilles de platane, des bouleaux blancs, du pins sylvestres et des cerisiers à fleurs, répartis sur une parcelle de 8,26 ares. En 2021, ce sont 350 arbres et arbustes qui ont été plantés à Montbéliard :

Près-la Rose : 26 arbres suite à abattage d’une quinzaine de peupliers

Parking Axone rue Gaston-Prétot : 140 arbres (plants forestiers)

Cœur de quartier Petite-Hollande (secteur Massenet Debussy) : 22 arbres

Secteur Hexagones pôle de services : 145 arbres (7 000 plantations en tout)

Parcelle Vujovic : 35 arbres

Au mois de janvier, 17 nouveaux arbres viendront agrémenter le centre-ville (place Albert-Thomas, rue de l’École-Française, rue Clemenceau première et deuxième partie). Le coût de ces plantations s’élève à un peu plus de 150 000 euros hors opération Hexagones.