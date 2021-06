Météo: la Franche-Comté placée en vigilance orange

Cette semaine marquée par de fortes chaleurs va s’achever par des orages à partir de ce samedi soir.

Ainsi, Météo France alerte dans son bulletin de ce samedi soir que « deux évènements orageux distincts » vont se succéder : « celui en cours qui va s’évacuer dans la nuit », puis une « nouvelle dégradation orageuse attendue dimanche à partir de la matinée du Massif central au nord-est ».

Une ligne fortement orageuse s’étend du Gers à la région parisienne. Une cellule particulièrement virulente concerne actuellement l’Île-de-France : grêle, pluies intenses, violentes rafales et des phénomènes tourbillonnaires y ont été associés ces dernières heures.

Les « orages violents se caractérisent par une forte activité électrique, des pluies intenses (20 à 50 mm en peu de temps), de la grêle et des rafales de vent souvent voisines de 80 km/h, pouvant localement dépasser les 100 km/h. Ces orages s’évacuent vers la Belgique en cours de nuit prochaine.

Une nouvelle dégradation orageuse est donc prévue dimanche dans la matinée par Météo France : « Après une accalmie dans la nuit, les orages vont reprendre et vont devenir à nouveaux virulents à partir de la matinée sur le Massif central et gagner dans l’après-midi le nord-est du pays. Ces orages devraient être particulièrement venteux avec des rafales pouvant dépasser localement les 100 km/h. Ils donneront des pluies intenses à leur passage, ainsi que des chutes de grêle.

Pour l’instant, l’alerte orange court de dimanche midi jusqu’à 20 h.