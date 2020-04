« Merci, Monsieur Uderzo ! »

« Nous sommes en 50 avant J.-C. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non ! Un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Et la vie n’est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petitbonum… »

Ainsi commencent tous les albums d’Astérix créés par les géniaux Goscinny et Uderzo, compères devant l’éternel. Deux raconteurs d’histoires : l’un virtuose de la plume, l’autre virtuose du crayon.

Et oui ! Ils étaient deux à l’origine de cette aventure du 7e art. Deux amis qui travaillent ensemble dès 1951 et partagent un temps leur bureau de Word Press / International Press. Ce partage d’espace a contribué à la naissance d’une longue amitié entre les deux hommes. Au bout de huit années de projets communs nait, le 29 octobre 1959, Astérix le Gaulois. Il est petit, pas très beau, a un gros nez. Pourtant, il va passionner plusieurs centaines de millions de lecteurs à travers le monde.

Au côté d’Astérix, n’oublions surtout pas Obélix, son inséparable ami, livreur de menhirs et grand amateur de sangliers et de bonnes bagarres. Il est lui-même accompagné de son chien Idéfix, qui ne supporte pas que l’on abatte un arbre.

Panoramix, le vénérable druide du village, est un des proches d’Astérix. Sans lui et – sa potion magique (parfois, ses potions magiques), il n’y aurait aucune aventure. Côté musique, Assurancetourix, barde de son état, est « un joyeux compagnons quand il ne chante pas ». Pour finir, Abraracourcix est le chef de la tribu. Majestueux, courageux, ombrageux, il a combattu à Alésia et n’a peur que d’une chose : c’est que le ciel lui tombe sur la tête. Mais comme il le dit lui-même « Ce n’est pas demain la veille ! »

Et puis, il y a les faire-valoir, qui sont devenus les incontournables de chaque aventure : les pauvres pirates qui, au fil des albums, n’arrêtent pas de croiser la route des Gaulois et qui prennent raclée sur raclée.