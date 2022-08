L’Urssaf accompagne les victimes des incendies en Franche-Comté

L’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) accompagne les employeurs et entrepreneurs au quotidien. Elle assure la collecte des cotisations pour garantir une protection sociale durable et solidaire aux travailleurs, dans un cadre légal. Ses missions lui permettent aussi de garantir les droits sociaux et l’équité entre tous les acteurs économiques.

Dans ce cadre, l’Urssaf déploie des mesures d’urgence à l’intention des entreprises et travailleurs indépendants victimes des incendies. Les Francs-comtois dont l’activité a été affectée par des feux de forêt cet été peuvent s’adresser à leur antenne locale. Ils pourront ainsi obtenir des délais de paiement et des reports de leurs cotisations et contributions sociales. Les majorations de retard et pénalités seront étudiées.