Loyers, essence, prestations sociales : ce qui change au 1er avril

Les expulsions de locataires, suspendues sauf cas exceptionnels depuis cinq mois, pourront reprendre. La trêve hivernale, qui vise à éviter de mettre à la rue des personnes quand il fait trop froid, ne sera pas prolongée cette année comme elle l’avait été en 2020 et 2021 à la faveur de la pandémie. Il redeviendra également possible de couper l’électricité et le gaz aux ménages en cas d’impayés. EDF, fournisseur historique d’électricité, s’est toutefois engagé à ne pas procéder à de telles coupures. Le groupe, qui n’a pas encore été suivi par ses concurrents, procédera à la place à une réduction de puissance permettant d’assurer un « service minimum » (lumière, réfrigérateur, recharge de téléphone).