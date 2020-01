Louis Deroin : « Je regrette que les acteurs politiques locaux se la jouent solo »

Louis Deroin, le président de la CPME 90, le syndicat patronal des petites et moyennes entreprises, avait des choses à dire. Et il les a exprimées clairement, lundi soir, à l’occasion de ses vœux 2020. Sans être nommé, une personne était particulièrement visée : Damien Meslot, maire de Belfort et président du Grand Belfort. Les sujets : la hausse de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; l’implication du tissu économique local à la décision politique ; et la construction d’une chambre de commerce et d’industrie (CCI) du nord Franche-Comté (MAJ le 15/01/2020 à 19h30).