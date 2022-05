Les Toqués concoctent des menus spéciaux pour le centenaire 

Les Toqués, c’est une belle histoire à raconter. L’histoire de plusieurs restaurateurs qui se sont réunis pendant la crise sanitaire, pour partager leur problème, mettre en commun leur angoisse. « Nous nous sommes rendu compte qu’on ne se connaissait pas et que nous avions plein de choses en commun et à nous apporter mutuellement », raconte Francis Luczak, président de l’association. Mise en commun de fournisseurs, de produits, de technique de travail, les adhérents se sont liés à travers leur conseil. Ils sont désormais 15, avec pour seules conditions : « Être cuisinant » et défendre une cuisine locale et authentique. Depuis leur création, ils se sont associés à plusieurs événements, dont le centenaire. Trois d’entre eux se sont déjà rendus à Paris pour présenter des spécialités de la région. Avant de concocter un menu pour chacun de leurs restaurants, spécial centenaire. Ils sont 11 à participer à l’opération.

« Pour le centenaire, ils se sont tous mobilisés avec bon coeur pour nous concocter des menus », explique Florian Bouquet, président du Département. À l’occasion du premier jour de l’opération, la presse était invitée vendredi 20 mai à déguster le menu du centenaire du président de l’association, dans son restaurant La Petite Charrue à Vauthiermont. En rentrant, Francis Luczak accueille avec le sourire les convives. Il a concocté un menu entrée/plat/dessert exprès pour l’occasion… De quoi ravir les papilles. « Nous avons tous essayé de travailler avec des produits régionaux ou des produits voisins, frais et de saisons », expose Francis Luczak. Et cela se sent, la croûte au morbier que le chef sert en entrée à un goût de reviens-y, tandis que le poulet au vin jaune et aux morilles se ressert par deux fois. À la fin, le vacherin vanille jonché de son coulis de framboises vient parfaire un repas savoureux. À retrouver jusqu’à la fin de l’année. Même s’il ne sera pas identique à chaque saison, pour s’adapter à la saisonnalité.