Les mercredis du château de retour au rythme du jazz et du blues

Pour attirer toujours plus de monde, l’association a misé sur des artistes variés. Mais aussi, elle a développé ses commodités. Notamment pour l’accès au site et pour la restauration. « Avant, il fallait ressortir de la citadelle à une certaine heure et les portes ré-ouvraient seulement pour l’heure des concerts.» Pour les gens qui souhaitaient y passer l’après-midi puis profiter des concerts, il fallait entrer : puis ressortir. Désormais, l’accès restera ouvert toute la journée.

Ce sera aussi la première fois qu’un service de petite restauration sera assuré, en partenariat avec le restaurant de la citadelle qui servira des planches de charcuterie, de fromage. « C’est la première fois dans les 40 années d’existence des Mercredis du château qu’il y aura la possibilité d’y manger », se réjouit l’organisateur.

Pour l’année prochaine, François Lanneau voit encore plus loin. Pourquoi pas proposer des premières parties avec des artistes amateurs en début de concert. Pour le moment, rien n’est sûr. Rien n’est figé. « Notre enjeu, c’est qu’il y ai du monde. Et pour cela, il ne faut rien lâcher. S’adapter à l’époque changeante », tance le président de l’association qui réfléchit aussi à des stratégies pour attirer un public plus jeune pour les prochaines éditions. Pour vibrer au rythme du jazz, rendez-vous aux batteries haxo basses, à la citadelle, ce mercredi.