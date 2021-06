Les 111 lieux de Franche-Comté à ne pas manquer des blogueuses Cécile et Lucie

Et si les filles signent, c’est aussi parce que la maison d’édition leur fait confiance. « Nous sommes hyper libres sur l’écriture », apprécie Lucie. « L’éditrice voulait garder le ton du blog », complète Cécile. L’esprit « dénicher » est conservé et au cœur de cette nouvelle aventure, pour « faire découvrir des lieux que tu ne soupçonnes même pas », promettent-elles. C’est ainsi que l’on part sur le sentier familial du Loup-Garrou dans le Jura, que l’on redécouvre le joyau qu’est le théâtre gallo-romain de Mandeure, que l’on part à la rencontre de la ferme aux Lamas à Mamirolle, « qui mérite tellement d’être connue », insiste Cécile. On découvre enfin l’histoire de la fresque peinte sur la façade d’un immeuble, derrière les Nouvelles Galeries à Belfort, mais aussi les méthodes de travail d’une fruitière, en 1900, à Thoiria, dans le Jura.

« Nous avons la chance, en Franche-Comté, d’avoir un patrimoine historique, industriel et une terre de légendes », sourit Cécile. Les anecdotes alimentent donc toutes les pages du guide. On cherche le petit truc. On raconte des histoires. « Et ce n’est pas qu’un guide pour les touristes. C’est d’abord un guide pour les locaux pour qu’ils découvrent ou redécouvrent leur région ! » insistent les deux femmes. Et Cécile de confier, avec ses yeux qui pétillent : « Le plus beau compliment qu’on nous ait fait : « Merci, grâce à vous, je redécouvre ma région ! » » Et c’est toujours le but de ce guide. Comme depuis 9 ans avec le blog. « Un voyage étonnant à travers une région qui mérite d’être redécouverte – et pas que pour ses fromages », promet alors la 4e de couverture du livre. Et on veut bien la croire. On fait surtout confiance à ces deux reines des bons plans.